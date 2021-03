Podívejte se, co vás v Deníku N čeká zítra:

– Resort školství připravuje další úlevy pro maturanty. Známe detaily

– Lékaři mají ivermektin. Komu může pomoci?

– Šéf hradního odboru odmítl jednat o odchodu z postsovětských bank

– Exministr zdravotnictví Vojtěch chce další léky v e-shopech

– Pfizer jako cíl ruských dezinformací

– Americký soud projedná smrt, která otřásla Spojenými státy

– Dětský „koronavirový“ syndrom je závažný, ale vzácný, říká šéf JIP

– Co nám říká doba po první světové válce o rizicích, jež nás čekají nyní

– Začala jsem děti pouštět ven za kamarády

– Wim Hofův boj s ledem i skeptiky

– Hokejisté po úderech do hlavy trpí do konce života