Zdravé fórum podává trestní oznámení kvůli zprávám o koronaviru

Občanská iniciativa Zdravé fórum podala trestní oznámení pro „dlouhodobé, opakované šíření nepravdivé poplašné zprávy o počtu osob nově nakažených virem SARS-CoV-2“. Argumentuje v něm nespolehlivostí testů RT-PCR.

„Testy RT-PCR samy o sobě nemohou sloužit jako nástroj pro určení diagnózy nakažení koronavirem SARS-CoV-2 v tom smyslu, že by pozitivně testovaná osoba byla nositelem koronaviru, který by u ní mohl vést k propuknutí onemocnění covid-19, příp. která by mohla šířit nákazu dále,“ píše se v trestním oznámení, které dále uvádí: „Škodlivost takto zveřejňovaných informací dokládá i skutečnost, že na jejich základě dochází prostřednictvím krizových opatření vlády a mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví k dlouhodobému zcela zásadnímu omezování základních občanských práv a svobod.“

Trestní oznámení nadhazuje i motiv neúčelného vynaložení státních prostředků na testování proti covidu. „Nelze vyloučit ani to, že v jeho průběhu mohlo dojít k dalším, vysoce škodlivým společenským jevům, jakými jsou např. nabízení či přijetí úplatku apod.,“ píše se v něm.

Trestní oznámení není směrováno na konkrétního pachatele, uvádí však, že osobami odpovědnými za to, že k šíření uvedené informace dochází, mohou být zejména premiér Andrej Babiš, ministr zdravotnictví Jan Blatný, vicepremiér Jan Hamáček a další osoby z řad odborníků, novinářů apod. (Zdravé fórum)