Vláda schválila odměny pro zdravotníky

Zdravotníci v nemocnicích dostanou odměny za nasazení během koronavirové pandemie, jít by na ně podle Schillerové mělo 12 miliard. Vláda je schválila.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek řekl, že by zdravotníci měli dostat odměny v květnové výplatě.

Podle Blatného by měli zdravotníci obdržet částku srovnatelnou s loňskem, loni dostali za jarní měsíce navíc 75 000 korun hrubého. To dnes uvedla také Česká televize, podle které zároveň nezdravotničtí pracovníci dostanou 30 000 korun. Odměny podle pátečního vyjádření ministra dostanou i zdravotníci, kteří pracují mimo nemocnice. Peníze by jim měli jít díky změně kompenzační vyhlášky. (ČTK)