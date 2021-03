V ukrajinském Zakarpatsku hrozí kolaps nemocnic. Denně v této oblasti umírá 12 lidí nakažených koronavirem. Všechna lůžka pro intenzivní péči na hlavní klinice Zakarpatska v Užhorodu jsou zaplněna.

Закарпатская область с 8 марта переходит в «красную» зону карантинаhttps://t.co/RDH1Y0iRW3 pic.twitter.com/mOm0lC9ySn — Шарий.net (@sharijnet) March 6, 2021

Podle primáře infekční kliniky v Užhorodu Michaila Poljaka je „situace více než kritická“. Za poslední týden přibylo nemocných o 24 procent víc ve srovnání s týdnem předešlým. Zároveň roste počet nemocných dětí.

Jak uvedl vedoucí lékař oblastní klinické nemocnice Jurij Jacyn, koncem tohoto týdne může v Zakarpatsku zdravotní systém zcela zkolabovat. Mimo jiné i proto, že v nemocnicích je nedostatek kyslíkových bomb, na JIP zbývá šest lůžek a další již nelze vytvářet.

„Denně potřebujeme tak 30 kyslíkových bomb, dnes ráno jsme jich měli pět. To stačí do čtyř. Co máme dělat? Jak máme zachraňovat životy?“ prohlásil Jacyn. (NV)