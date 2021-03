Výzkum: Očkovat by se nyní nechalo 64 procent Čechů

Češi nejvíce preferují vakcínu od společností Pfizer/BioNTech. 40 % lidí by si přálo naočkovat se právě touto vakcínou. Očkovat by se nyní nechalo 64 procent lidí.

Výzkum agentury Median pro Český rozhlas zjistil, že vakcínu rozhodně odmítá 19 procent lidí. Ti, kteří by se očkovat chtěli, preferují zejména vakcínu od Pfizer/BioNTech.

Preparátem od společnosti AstraZeneca by se nechalo očkovat 27 procent lidí, 26 procent lidí preferuje vakcínu od Moderny. Zhruba čtvrtina lidí by preferovala český preparát.

Ruský Sputnik V by si vybralo 11 % lidí, čínskou vakcínu by uvítalo jedno procento lidí. 6 % občanů je jedno, kterou vakcínou by byli očkováni. (iRozhlas)