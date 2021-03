Slovensko opět změnilo očkovací plán,přednost mají hlavně senioři

Slovensko po více než týdnu znovu změnilo postup při očkování proti covidu-19. Nově mají přednost hlavně starší obyvatelé. Vyplývá to z vyhlášky ministerstva zdravotnictví, která začala platit dnes.

Získat rezervaci na očkování není v zemi kvůli nedostatku vakcín jednoduché. O uplynulém víkendu informoval slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí o nových termínech nestandardně prostřednictvím sociální sítě, což vyvolalo kritiku.

Podle nové vyhlášky hlavním kritériem při očkování na Slovensku bude věk, senioři mají přednost. Na seznam náhradníků pro případ, že se k očkování nedostaví objednaná osoba, mohou být zařazeni například lidé s vážnějším onemocněním nebo prodavači starší 50 let. Už dříve Slovensko začalo očkovat zdravotníky, dále klienty a zaměstnance domovů seniorů či učitele.

Ještě na konci února se na očkování proti covidu-19 mohli na Slovensku přihlásit i mladí pracovníci z vybraných profesí. Mezi nimi byli například prodavači a taxikáři, kteří se dostali na řadu před seniory. Očkováni byli vakcínou od firmy AstraZeneca, kterou země původně podávala jen lidem do věku 55 let. Nově se věková hranice zvýšila na 70 let. V Česku se touto vakcínou mohou očkovat všichni dospělí. (ČTK)