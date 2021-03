Princ Harry a jeho žena Meghan poskytli první velký rozhovor po svém odchodu od britské královské rodiny

Princ Harry a jeho žena Meghan poskytli první velký televizní rozhovor po svém odchodu od britské královské rodiny. Harry se podle svých slov „cítil jako v pasti“ a Meghan chvílemi „zvažovala sebevraždu“, řekli moderátorce Oprah Winfreyové.

Znepokojilo ji, když podle Meghan Markleové některý z členů královské rodiny diskutoval o barvě kůže jejího očekávaného syna Archieho.

„Neřeknete mi, kdo to byl?“ chtěla konkrétně vědět moderátorka Winfreyová. Rozhovor vysílala stanice CBS.

„Bylo by to pro ně velmi zničující,“ odpověděla Meghan Markleová, která sňatkem s princem Harrym získala titul vévodkyně ze Sussexu.

“You’re not going to tell me who had that conversation?" Oprah asks after Meghan says there were concerns about her child's skin color

