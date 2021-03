Střední školy mohou nejpozději dnes rozhodnout, zda přijmou žáky bez zkoušek

Ředitelé středních škol mohou nejpozději dnes rozhodnout, zda přijmou uchazeče o čtyřleté maturitní obory bez přijímacích zkoušek.

Podmínkou je, že počet zájemců o studium v dané škole nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných a ředitel tuto možnost už dřív uvedl v kritériích pro přijetí. Uchazeči se mohli k přijímacímu řízení na střední školy hlásit do 1. března.

Jednotné přijímací testy, které organizuje Cermat z češtiny a matematiky, se mají podle dosavadního harmonogramu konat na čtyřleté obory 12. a 13. dubna, na víceletá gymnázia 14. a 15. dubna. Školní přijímací zkoušky by měly být na maturitních oborech od 12. do 28. dubna. Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová ale minulý týden uvedla, že úřad kvůli epidemii covidu-19 zvažuje posunutí termínů. Rozhodnout by se podle ní mohlo do konce příštího týdne. Už loni se přijímací zkoušky kvůli epidemii konaly místo dubna v červnu.

„Celkový přehled o uchazečích, kteří letos budou konat jednotnou přijímací zkoušku, v současné chvíli ještě nemáme,“ řekl na dotaz ČTK Marek Lehečka z referátu vnějších vztahů Cermatu. Školy podle něj mohou předat údaje o uchazečích do informačního systému Cermatu do poloviny tohoto týdne. Loni se na čtyřleté obory přihlásilo zhruba 69 000 uchazečů a na osmiletá či šestiletá gymnázia kolem 25 000 žáků pátých a sedmých tříd. Většina se hlásila na dvě školy. (ČTK)