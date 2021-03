Guvernér Cuomo čelí obvinění dalších žen

Dvě další ženy obvinily newyorského guvernéra Andrewa Cuoma ze sexuálního obtěžování. Ana Lissová popsala svou zkušenost v deníku Wall Street Journal a Karen Hintonová se svěřila Washington Post. Cuomův mluvčí obvinění popřel.

Guvernér Andrew Cuomo na tiskové konferenci odmítl, že by čísla mrtvých snižoval záměrně. Republikáni jej ale chtějí impeachmentem sesadit z pozice guvernéra státu New York. Celkem pět žen jej dosud také obvinilo ze sexuálního obtěžování. Foto: Michael Brochstein, Reuters, Sipa USA

Lissová řekla WSJ, že když mezi lety 2013 a 2015 pracovala pro Cuoma jako poradkyně, objal ji, políbil ji na obě tváře a chytil ji za pas, když se fotili.

Hintonová pracovala na tiskovém oddělení, když Cuomo pracoval jako ministr pro urbanismus v administrativě Billa Clintona. Deníku Washington Post řekla, že ji Cuom§o zavedl na hotelový pokoj, tam ji objal a přitáhl si ji k sobě, když se od něj odtáhla.

„Bylo to nevhodné. Oba jsme byli v manželství. Pracovala jsem pro něj a bylo to příliš osobní a intimní,“ popsala také stanici NBC New York. Cuomo také podle jejích slov přijímal zaměstnankyně podle vzhledu a o jedné kandidátce, kterou nepřijal, jí řekl, že na pozici nebyla dost hezká.

Dva lidé, s nimiž NBC mluvila, potvrdili, že jim Hintonová popsala události podobně krátce poté, co se staly. Naopak šéf komunikace Peter Ajemian deníku Washington Post toto vylíčení událostí odmítl a podotkl, že Karen Hintonová Cuoma pomlouvá z osobní pomsty.

„Je to guvernérova známá odpůrkyně, která se snaží využít tohoto momentu a získat laciné body pomocí smyšlených obvinění z doby před 21 lety,“ zastal se Ajemian svého šéfa.

Guvernér Cuomo, jeden z nejvýraznějších demokratických politiků, byl v minulých dnech obviněn ze sexuálního obtěžování třemi ženami, z nichž dvě byly jeho podřízené. Cuomo se za své chování omluvil a uvedl, že to považoval za „hravost“.

Zároveň čelí podezření, že jeho podřízení na jeho pokyn tajili skutečné počty seniorů, kteří v pečovatelských domech zemřeli na covid, a podhodnotili je až o polovinu.

Političtí protivníci z Republikánské strany, ale i některé členky Demokratické strany jej vyzvali k rezignaci. Státní zástupkyně New Yorku Letitia Jamesová zahájila vyšetřování. Jeho výsledek bude pro Cuomovu další profesní budoucnost určující. (WSJ, Washington Post, NBC)