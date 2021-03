Kromě autobusu z Karviné otočili dnes policisté na hranici okresu i autobus jedoucí z Brna. I z Kralup vyjížděl autobus vytipovaný jako svozový na dnešní pražské demonstrace, nebyli v něm ale žádní cestující. U brněnského autobusu není jasné, zda mířil na protesty.

Jihomoravští policisté na hranici Brna-venkova kontrolovali autobus, který nebyl linkový. Nakonec nepřekročil hranici okresu. „Nikdo z cestujících nesplnil podmínku, aby mohl překročit hranice okresu. Policisté jim to vysvětlili, otočili se a jeli zpět,“ uvedl mluvčí policie David Chaloupka. Kam vozidlo mířilo a jaké důvody cesty uváděli cestující, mluvčí nesdělil.

Na demonstraci proti vládním opatřením do Prahy mířil také autobus, který monitorovala policie z Plzeňského kraje. Autobus jel z Kralup, podle mluvčí policie Ivany Jelínkové do něj ale nikdo nenastoupil. „Policie měla vytipované zastávky, na některých nebyla žádná osoba, na některých pár osob bylo, nýbrž do autobusu nikdo nenastoupil, tudíž k žádnému porušení vládních opatřeních nedošlo,“ řekla ČTK Jelínková.

V Praze jsou dnes hlášeny dvě demonstrace, na 13:00 svolala tu první na Václavské náměstí iniciativa My společně. Zúčastní se ji i nezařazení poslanci Lubomír Volný a Marian Bojko. Ve 14.00 se má na Staroměstském náměstí konat další, pořádaná iniciativou Chcípl PES. (ČTK)