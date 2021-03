„Já bych si ivermektin nevzal,“ řekl Blatný a upozornil na negativa antiparazika v léčbě covidu-19

Ministr zdravotnictví připustil, že antiparazitikum ivermektin nemusí být v léčbě covidu-19 účinné, může být dokonce nebezpečné. „Očekávání pravděpodobně nebude naplněno. Není to lék primárně na koronavirus,“ uvedl Blatný. Vláda objednala 10 tisíc balení antiparazitika za 15 milionů korun.

„Já bych si ivermektin nevzal a ve chvíli, kdy bych jako lékař uvažoval o použití, postupoval bych podle protokolu. Lék je na koronavirus používán v několikanásobně zvýšených dávkách a může poškodit játra,“ doplnil Blatný.

Podle něj bude lék podáván jen v extrémních případech, které ohlídá ministerstvo zdravotnictví. Ministru zdravotnictví by vadilo, kdyby byl lék podáván pacientům živelně. Ivermektin je zatím distribuován mezi lékaře napříč republikou. „Věřím, že budou lékaři dodržovat protokol, který dostanou,“ uvedl Blatný.

Veterinární přípravky s ivermektinem mají lidé rovnou vyhodit. Za kontroly lékaře a s informovaným souhlasem může pacient dostat jen antiparazitikum určené lidem. „Není to všelék a nic, co by měl mít člověk ve své lékárničce,“ varoval ministr.

Ministr také popřel, že by se mělo v Česku mělo začít očkovat ruskou vakcínou Sputnik V. „Dokud budu mít na rozhodování vliv, tak vakcína Sputnik V bude v Česku používána, až když bude schválena Evropskou lékovou agenturou,“ uvedl Blatný.

Ruskou vakcínu shání a její užití prosazují premiér Andrej Babiš i prezident Miloš Zeman. Podle nich bude stačit schválení Státního ústavu pro kontrolu léčiv. (ČT)