V průběhu víkendu byly vznešeny dva požadavky z Pardubického kraje na přesun nemocných do zahraničí. Kdy a kam budou pacienti převezeni, rozhodují přijímající nemocnice, ne nikdo v ČR, uvedl Jan Blatný v České televizi.

Přesun nemocných v rámci země je podle ministra rychlejší než do zahraničí a to i přes to, že nemocní mohou cestovat v rámci země i stovky kilometrů, zatímco do zahraničí to mohou být jen desítky kilometrů. V ČR se nemusí čekat na souhlas přijímací nemocnice.