Papež František prohlásil, že exodus křesťanů z Iráku a na širším Středním východě „nevyčíslitelně poškozuje nejen dotčené jednotlivce a komunity, ale také společnost, kterou opustili“. Před ruinami kostela se pomodlil za oběti bojů s džihádisty. (AFP)

Pope Francis says the exodus of Christians from Iraq and the broader Middle East "does incalculable harm not just to the individuals and communities concerned, but also to the society they leave behind" pic.twitter.com/ySWyxCtJ0J

— AFP News Agency (@AFP) March 7, 2021