„Odbrzďování musí být velmi opatrné. Jakmile to pustíme, bouchne nám to popáté, a to už by nikdo nevydržel,“ řekl v rozhovoru pro Právo vicepremiér Hamáček. „Říkám otevřeně, že Velikonoce v normálním režimu neproběhnou. Klíčová budou čísla na konci března.“ (Právo)