Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dnes na Twitteru poděkovala francouzskému prezidentovi Emanuelu Macronovi za dar 15 tisíc vakcín proti koronaviru, které Francie zaslala Slovensku. Současně poznamenala, že registrované vakcíny jsou cesta z pandemie.

I thanked @EmmanuelMacron for #France’s support and solidarity w/#Slovakia. We both agree a joint European approach and safe, registered vaccines are key to emerge from the #Covid-19 pandemic. https://t.co/9FrFqVWrue

— Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) March 6, 2021