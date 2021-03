Sonda Perseverance, která v únoru přistála na Marsu, se dala poprvé do pohybu. Zatím urazila 6,5 metru a vyfotografovala stopy své jízdy, které na povrchu Marsu zanechala. (NASA)

I’m on the move! Just took my first test drive on Mars, covering about 16 feet (5 meters). You’re looking at the very beginning of my wheel tracks. Many more to make. pic.twitter.com/7tFIwWFfJ4

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 5, 2021