Slovensko nevrátí vakcíny Sputnik V zpět do Ruska. Oznámil to premiér Igor Matovič. „Nikdy bych ho vrátit ani nedovolil. Nikdy,“ napsal na Facebooku několik dní poté, co po kritice možnost zrušit smlouvu na dva miliony dávek ruské vakcíny navrhl. (Denník N) O Sputniku si můžete poslechnout více zde.