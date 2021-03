První místopředseda KSČM Petr Šimůnek Deníku N řekl, že vedení strany bude nyní hledat alternativní termín sjezdu, a to do léta. Pokud by se nenašel, strana si zvolí nové vedení na ústředním výboru 10. dubna.

Strana se rozhodla již potřetí sjezd odložit z obavy o své straníky. Dalším důvodem bylo, že jí ministerstvo zdravotnictví odmítlo poskytnou výjimku.

„Předseda strany Vojtěch Filip dostal informaci od ministra zdravotnictví, že nebude podporovat konání sjezdu,“ vysvětlil Šimůnek.

Doplnil, že když sjezd nebude, nové vedení zvolí ústřední výbor, protože je zde tlak na obměnu vedení strany.