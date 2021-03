Britský bulvární list Mail on Sunday musí na své titulní straně a na třetí straně otisknout informaci, že jeho vydavatel prohrál soudní při s Meghan Markleovou, manželkou britského prince Harryho.

Stejné oznámení včetně odkazu na soudní rozhodnutí musí být zveřejněno po dobu jednoho týdne v internetovém vydání listu Mail Online.

Dnešní soudní řízení se zabývalo porušením autorských práv, kterého se bulvární list podle verdiktu dopustil zveřejněním soukromých dopisů, které Meghan Markleová poslala svému otci, s nímž nemá dobré vztahy. Londýnský soud už dříve nařídil vydavateli listu Mail on Sunday, společnosti Associated Newspapers, aby zaplatila 450 000 liber (13,6 milionu korun) za náklady řízení.

Meghan Markleová dále požaduje vrácení dopisů, které jsou základem sporu. Soud v této kauze znovu zasedne v říjnu a rozhodne o případném odškodném pro Markleovou, píše agentura AFP.

Devětatřicetiletá vévodkyně ze Sussexu zažalovala společnost Associated Newspapers poté, co Mail on Sunday v únoru 2019 zveřejnil v pěti článcích ručně psaný dopis jejímu otci Thomasi Markleovi ze srpna 2018. Dopis vévodkyně napsala po svatbě s britským princem v roce 2018. Médiu dopis předal sám Markle. Soudce 11. února ve zkráceném řízení rozhodl, že otisknutí úryvků dopisu bylo „zjevně přehnané, a proto nezákonné“, uvedla agentura Reuters. (ČTK)