Ivermektin je podle premiéra předmětem souboje farmaceutických firem

Některé nemocnice zkouší k léčbě pacientů s covidem antiparazitikum Ivermektin, pro jehož účinnost proti této nemoci zatím není dost důkazů. Postavil se za něj i český premiér. Naznačil, že je předmětem souboje farmaceutických firem.

„Co se týče Ivermektinu, jsou na to samozřejmě různé názory, chápu, že lék je levný a některé velké farmaceutické firmy potřebují registrovat drahé léky, takže je to takový jako souboj,“ řekl Babiš na tiskové konferenci. Připomněl, že lék dostal v 80. letech Nobelovu cenu a byl podán miliardám lidí na světě.

„Tak není důvod, aby to nebylo poskytnuto i praktickým lékařům, pan ministr o tom mluví se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a doufám, že to dojedná. Zkušenosti mají i na Slovensku, kde je to aplikováno a používáno v rámci různých postupů léčení covidu-19,“ dodal Babiš.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný ho doplnil v tom duchu, že není třeba, aby se lidé bez odborných znalostí nad diskusí o účinnosti léku pohoršovali. „Chci, abychom nevnímali odborné diskuse nad indikací daných léků, které jsou často medializované bez znalosti konkrétní věcí, jako problém. Je dobře, že se zabýváme odbornou stránkou, od toho je tady ministerstvo zdravotnictví a je snahou dostat k lidem všechny léky, které jim mohou pomoci, a pro to děláme naprosto všechno,“ dodal Blatný.

Novinářka Ludmila Hamplová ze Zdravotnického deníku poukazuje na to, že v Česku je spor o Ivermektin především součást politické hry Andreje Babiše a Jana Hamáčka. „A představa, že premiér nebo ministr vnitra kdekoliv rozhoduje o tom, jak se budou léčit pacienti, je velmi absurdní a nebezpečná,“ říká pro Aktuálně.cz novinářka Ludmila Hamplová.

Státní ústav pro kontrolu léčiv už dočasně povolil distribuci, výdej a používání tohoto neregistrovaného humánního léčivého přípravku.