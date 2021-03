Firma DHL se ohradila vůči dezinformaci o šíření koronaviru nad Brnem

Nákladní letecká společnost DHL Express se ohradila vůči dezinformaci o šíření koronaviru nad Brnem. Tu zveřejnil server Aeronet.cz, sdílel ji také poslanec Lubomír Volný. DHL chystá právní kroky.

Smazaný příspěvek poslance Volného. Repro Facebook.

„Šokující letový záznam doslova výraží dech! Co prováděl nákladní Boeing registrovaný ve Velké Británii při kroužení v obrovské výšce 11 278 metrů nad Brnem?,“ píše server Aeronet, který dává let do spojitosti s šířením koronaviru.

„Společnost DHL Express Česká republika se důrazně vymezuje proti zavádějícím a konspiračním informacím, které byly zveřejněny na webových stránkách Aeronet.cz dne 4. března 2021 a dále sdíleny na sociálních sítích,“ uvedla společnost. Boeing 757 zaujal u Brna takzvaný vyčkávací vzorec, letadlo totiž nemohlo kvůli mlze na tuřanském letišti přistát. Po několika vyčkávacích okruzích se letadlo vrátilo do Lipska. To potvrdilo také Řízení letového provozu.

DHL se tak vymezilo i vůči poslanci Lubomírovi Volnému, který konspiraci rovněž šířil a firmu tak nařkl z šíření nákazy. „To, že je covid uměle vytvořenou biologickou zbraní, to už víme od nositele Nobelovy ceny za izolaci viru HIV pana Luca Montagniera,“ napsal Volný, který dal let do souvislosti s vysokým počtem nákazy takzvanou „britskou mutací“ v Brně. Volný dnes odpoledne příspěvek smazal. Do té doby jej nicméně stihly sdílet tisíce lidí.

„Společnost DHL Express zvažuje podniknutí právních kroků souvisejících se šířením těchto zavádějících informací. Jejich případnou podobu a rozsah nyní řešíme,“ uvedla firma na svém Facebooku.