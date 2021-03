Poslanci schválili vládou navrhované omezení vzniku a vymáhání dluhů dětí. Bude to možné jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně se ohraničí také vymáhání smluvních pokut. Novelu nyní posoudí Senát.

Nová pravidla pro dětské dluhy se budou podle schválených úprav vztahovat na lidi do 21 let věku, čili na širší okruh, než předpokládal původní návrh. Omezení se měla podle vládní verze přechodných ustanovení týkat zpětně všech do 18 let věku. Zejména veřejné instituce, jako jsou radnice a dopravní podniky, budou moci díky schválené úpravě Marka Výborného (KDU-ČSL) a Jana Farského (STAN) odpouštět staré dětské dluhy bez obav z porušení povinností spojených se správou majetku.

Práva věřitelů vládní novela brání tím, že současně zavádí ručení zákonného zástupce za dluhy, které přesahují jmění nezletilého. Bude se to týkat případů, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě. Omezení možnosti vymáhání peněžitých dluhů nezletilého zahrnuje i dluhy z nájmu bytu, které na dítě přešly po smrti nájemce, s nímž žilo ve společné domácnosti. (České noviny)