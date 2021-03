Vakcíny ve skladech leží, rychlost očkování zvolna stoupá

Ověřili jsme výrok ministra zdravotnictví Blatného, že „příští týden poznáme na číslech“, že vakcína AstraZeneca neleží ve skladech, ale „kraje ji šetří pro učitele“. Vakcíny ve skladech leží, rychlost očkování nicméně o něco stoupla.

Když ministr Blatný říkal výše zmíněné serveru iDnes, bylo úterý 23. února. Dnes je pátek 5. března, lze tak už usuzovat, nakolik se ministrova slova potkávají se skutečností.

Blatný minulý týden připustil, že je vyočkováno jen 15 % doručených vakcín AstraZeneca. Tento podíl do dneška stoupl na 40 %, vyočkováno je 53 tisíc dávek z rozvezených 128 tisíc. Celkem 75 tisíc dávek tak je nevyočkovaných, jinými slovy „ve skladech“.

Rychlost očkování AstraZenecou v prvním březnovém týdnu zřetelně stoupla. Navýšení podílu vyočkovaných vakcín AstraZeneca v tomto týdnu bylo ale ze značné části dílem očkování seniorů nad 65 let (přibližně polovina očkovaných v této době), nikoliv učitelů.

V celkové rychlosti očkování zůstává Česko pod průměrem EU (rychlost očkování proti unijnímu průměru je zhruba 85 %).

Ministr zdravotnictví Blatný dnes na ranní tiskové konferenci mluvil o úmyslu zvýšit celkovou březnovou rychlost očkování na 35 tisíc dávek denně. Pokud by nicméně Česko chtělo za březen úspěšně vyočkovat milion dávek schválených vakcín (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna), které má podle harmonogramu dostat – a pokud by zároveň nezvýšilo velmi nízkou očkovací rychlost o víkendech –, muselo by během všedních dnů v průměru očkovat přes 45 tisíc dávek denně.

Za posledních sedm dní, tedy v průměru včetně dvou víkendových dnů, očkovalo Česko průměrnou rychlostí 20 tisíc lidí denně. Tato rychlost pozvolna roste.