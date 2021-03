Ve věku 79 let dnes zemřel v důsledku onemocnění koronavirem moravský kněz František Lízna. Za komunismu byl z politických důvodů pětkrát vězněn. Zprávu o úmrtí zveřejnil jezuita a filozof Jan Regner.

V roce 1968 byl Lízna přijat do noviciátu řádu jezuitů a o šest let později vysvěcen na kněze. Kněžská činnost mu byla zakázána hned po první mši a zákaz trval do roku 1990. Po revoluci působil v Brně a jako vězeňský duchovní v Kuřimi a na Mírově. V roce 2001 mu byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka a v roce 2003 mu Nadace Charty 77 udělila Cenu Františka Kriegla. Před třemi lety převzal i Cenu Paměti národa.