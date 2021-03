Senát schválil návrh příspěvku k nemocenské pro lidi v karanténě. Denně tak budou dostávat 370 korun navíc k šedesátiprocentní náhradě mzdy. Předlohu dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Bonus k nemocenské má bránit propadu příjmů, a tím motivovat lidi k tomu, aby po setkání s nakaženými zůstávali v karanténě, nemoc dál nešířili a hlásili své kontakty.

Příspěvek budou lidé dostávat podle předlohy prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény. Nejvýše budou mít 90 procent svého průměrného výdělku. Nárok se bude vztahovat také na lidi s nemocenským pojištěním pracujícím na dohody. Vyloučení ale budou ti, kteří by se ocitli v karanténě do pěti dnů po návratu ze zahraničí, pokud nešlo o pracovní cestu.

Právě tato výluka vyvolala v horní komoře největší debatu. Senátoři poukazovali na to, že se týká nejen dovolenkářů, ale i lidí, kteří by odcestovali do ciziny za rodinou. Dopadla by podle nich i na lidi, kteří by se nakazili třeba druhý den po návratu už v Česku. Podle předsedy senátorů ODS a TOP 09 Zdeňka Nytry by mělo ministerstvo práce a sociálních věcí najít lepší formulaci a sepsat novelu. (ČT24/ČTK)