Hnutí ANO by v únoru těsně vyhrálo volby do Poslanecké sněmovny s 26 procenty hlasů. Podle agentury Median drží před koalicí Pirátů se Starosty náskok 1,5 procentního bodu. Třetí v pořadí, koalice SPOLU, by získala 18,5 procenta. Data také potvrzují pozvolné posilování hnutí SPD.