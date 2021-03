Premiér Andrej Babiš řekl, že pokud by byla vakcína Sputnik V, která nebyla schválena Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, dovezena do Česka, očkování s ní by bylo dobrovolné. Babiš nepředpokládá, že výrobce Sputniku o registraci u EMA bude žádat.

„Firmy mají zájem o vakcíny pro své zaměstnance a předpokládám, že by měly zájem o jakoukoliv pro zdraví lidí bezpečnou vakcínu. My jim ale vakcíny, které schválila EMA, nemůžeme dát, protože jich je málo,“ řekl Babiš v rozhovoru a zdůraznil, že platí, že i takto dovezená vakcína musí být bezpečná. (iDnes)