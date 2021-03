Guvernér New Yorku se omluvil za chování, odstoupit se ale nechystá

Guvernér New Yorku se omluvil za chování, odstoupit se nechystá.

V posledních týdnech proti němu četná obvinění ze sexuálního obtěžování. Cuomo prohlásil, že „získal důležité poučení“ ohledně vlastního chování vůči ženám.

Odstoupit z funkce však prozatím nehodlá, řekl podle agentury AP v prvním veřejném vyjádření za více než dva týdny.

„Nyní už vím, že jsem se choval způsobem, který uváděl lidi do rozpaků. Nebylo to schválně a skutečně a hluboce se za to omlouvám,“ řekl guvernér. Dodal, že bude plně spolupracovat při vyšetřování generální prokurátorky New Yorku Letitie Jamesové. Ta právě vybírá právnickou firmu, která bude mít za úkol obvinění proti Cuomovi prošetřit a sepsat zprávu, jež následně uveřejní.

Proti Cuomovi vystoupilo v posledních dnech několik jeho spolupracovnic. Pětadvacetiletá Charlotte Bennettová tvrdí, že se jí 63letý guvernér vyptával na její milostný život a na to, zda by byla přístupná vztahu se starším mužem. Bennettová následně odmítla Cuomův pokus o omluvu, když guvernér řekl, že se snažil být rozpustilý a že si žena špatně vyložila jeho vtipy. (ČTK)