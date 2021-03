Není důvod shánět neregistrované vakcíny, řekl poslancům Blatný. Pojišťovny by je podle něj stejně neproplatily

Podle ministra Blatného není důvod shánět neregistrované vakcíny, neboť by pojišťovny jejich aplikaci nemohly proplácet. Během března a dubna mají do Česka dorazit více než tři miliony dávek registrovaných vakcín.

Úmysl zajistit pro Česko ruskou vakcínu Sputnik V, která nemá unijní certifikaci, ohlásili prezident Miloš Zeman i premiér Andrej Babiš (ANO).

Ministr sdělil, že lidé starší 65 let by se mohli k očkování proti covidu registrovat od dubna. Praktičtí lékaři by mohli v případě dostatku vakcín očkovat i bez registrace, řekl ministr.

Blatný uvedl, že Rusko by mohlo požádat Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA) o schválení své vakcíny tento týden. Jestliže ruská vakcína souhlas získá, ministr bude její použití podporovat tak jako u dosud schválených vakcín. „Není důvod shánět vakcíny, které nejsou registrovány,“ uvedl ministr. (ČTK)