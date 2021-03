Kanadský herec Jahmil French, hvězda seriálu Degrassi: Next Generation, zemřel. Bylo mu 29 let. „Nikdy nezapomeneme na jeho vášeň pro umění,“ řekla jeho agentka Gabrielle Kachmanová, aniž uvedla příčinu smrti. (Globe&Mail)

Still in shock. Jahmil will be missed. He was an integral part of the Degrassi family and certainly a huge part of my degrassi days. He always wanted to make people laugh and smile, a true joy to be around. Rest in Peace ❤️ pic.twitter.com/6RewkjcFa1

— Chloe Rose (@ChloeRose4) March 2, 2021