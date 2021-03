Na pouť do Mekky budou moci letos jen naočkovaní proti covidu-19

Letošní muslimské pouti do Mekky se budou moci zúčastnit jenom lidé naočkovaní proti covidu-19. Rozhodlo o tom saúdskoarabské ministerstvo zdravotnictví a informoval o tom dnes místní list Ukáz.

Pouť, jíž se běžně účastní miliony lidí z celého světa, se letos bude konat v červenci.

„Vakcína proti covidu-19 bude pro ty, kteří přijedou na hadždž, povinná a bude hlavní podmínkou (pro získání povolení k příjezdu),“ napsal list, který se odvolal na rozhodnutí ministra.

Království loni kvůli pandemii drasticky počet poutníků zredukovalo a povolilo účast asi jenom 1000 vybraným lidem. Bylo to poprvé v moderní historii, kdy se do Mekky věřící nedostali na základě běžného výběru. Každá muslimská země dostává za normálních podmínek kvóty, podle nichž může své občany do Mekky poslat.

Pouť do Mekky je jedním z pilířů islámu a má ji vykonat aspoň jednou za život každý věřící, jemuž to zdraví dovolí. Pro Saúdskou Arábii, která nepřestává zvyšovat kapacity poutních míst i jejich bezpečnost, je zdrojem značných příjmů. Rituály se ale provádějí v početných davech, v nichž by se virus snadno šířil. (ČTK)