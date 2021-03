Poslanci začali řešit zvýšení nemocenské pro lidi v karanténě. Zvýšení by platilo pouze v březnu a dubnu, a to i zpětně. Státní rozpočet by to stálo 2,3 miliardy. Na zaměstnance v karanténě by zaměstnavatelé nemohli dostávat Antivirus.

Poslanci si schválili, že změnu budou projednávat ve stavu legislativní nouze, a tedy zrychleně. Zítra by měl normu posoudit Senát.

Předsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Jana Pastuchová (ANO) uvedla, že výbor doporučil schválení změny, a to do konce jednacího dne, tedy do 19:00.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že dávat nemocenskou ve výši 100 procent je morální hazard. Má obavy, že zvýšení nemocenské pro lidi v karanténě by vedlo k hlášení fiktivních kontaktů.