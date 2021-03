Minář chce do konce března sto tisíc podpisů, jinak podpoří jiné politické hnutí

Pokud hnutí Lidé Pro nesežene do konce března sto tisíc podpisů, nebude kandidovat samostatně a podpoří jiný subjekt. Sběr podpisů hnutí, jehož hlavní tváří je Mikuláš Minář, nyní výrazně komplikuje epidemiologická situace.

Podporovatelé a členové Minářova politického hnutí. Foto: Lidé PRO

Zatím se hnutí podařilo získat necelých 35 tisíc podpisů. Celkový cíl do voleb je půl milionu podpisů, do konce měsíce pak doufá, že získá alespoň sto tisíc podporovatelů.

„Pokud se nám to do konce března nepodaří, kandidovat samostatně nebudeme a někoho podpoříme. To by však v boji proti extremistům a populistům nemělo zdaleka takovou sílu, jako nové, v očích lidí nezdiskreditované hnutí,“ stojí v newsletteru nového subjektu.