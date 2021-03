Republikánský senátor Romney se zotavuje z pádu, který utrpěl o víkendu v Massachusetts. Zranění na tváři a obočí mu zašívali v nemocnici mnoha stehy. „Byl jsem na CPACu, to mám za to,“ vtipkoval o konferenci republikánů, kam nebyl pozván. (Hill)

Sen @MittRomney has a black eye and stitches, says he took a fall while visiting his son in Boston, “I took a fall, knocked me unconscious but I’m doing better.”

Joked: “I went to CPAC, that was a problem…” pic.twitter.com/6P1QWrjr9O

— Frank Thorp V (@frankthorp) March 1, 2021