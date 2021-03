Třetí žena obvinila Cuoma: „Mám fotky,“ doložila

Třetí žena obvinila newyorského guvernéra Cuoma ze sexuálního zneužívání. Anna Ruchová popsala, že na ni sahal hned při prvním setkání, když mu jako cizímu člověku přišla pochválit projev. „Můžu tě políbit?“ ptal se jí tehdy údajně Cuomo.

Guvernér státu New York Andrew Cuomo čelí dalšímu sexuálnímu obvinění: tentokrát jde o poradkyni Obamovy administrativy Annu Ruchovou, která svá obvinění doložila snímkem, na němž je Cuomovo objetí zachyceno. Foto: Elissa Jun, FEMA

Ruchová uvedla, že Cuomo položil svou ruku na její odhalená záda. Když mu ji dala pryč, označil ji za „agresivní“, píše deník NY Times, který s Ruchovou mluvil.

Tehdy vzal její tvář do svých rukou a zeptal se jí, zda ji může políbit. „Bylo to tak nahlas, že to slyšela i nedaleko stojící kamarádka,“ uvádí deník. Ruchová se odtáhla.

„Nechápala jsem to, šokovalo mě to a připadala jsem si trapně. Odvrátila jsem se a nedokázala najít slova,“ řekla Ruchová, jejíž verzi kamarádka potvrdila. S popisem se shodovaly i snímky a textové zprávy z akce.

Na jedné fotografii, kterou NY Times zveřejnily, je přímo ta konkrétní situace: vysoký Cuomo, tehdy dvaašedesátiletý, drží drobnou, o desetiletí mladší Ruchovou za tváře a ona má poněkud překvapený výraz.

Ruchová je už třetí ženou, která veřejně popisuje podobné chování guvernéra New Yorku. Na rozdíl od Charlotte Bennettové a Lindsey Boylanové, jejichž příběh jsme popsali zde, nebyla Cuomova podřízená.

Cuomo se v neděli omluvil a včera přestal trvat na tom, že to bude on, kdo vybere nezávislého vyšetřovatele. Své chování označil za „hravost“ a „nevyžádané flirtování“, což je podle něj omyl, ale „je mu líto, že někomu způsobil takové pocity“.

Bennettová jeho slova však za omluvu nepovažuje. „Toto nejsou činy člověka, který se cítí nepochopen. To jsou činy člověka, který se chce vyhnout spravedlnosti,“ reagovala.

Vyzvala zároveň další ženy s podobnou zkušeností, aby se ozvaly. „Pokud se rozhodnete říct pravdu, budeme stát při vás, slibuju.“ (NY Times)