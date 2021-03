Francie bude vakcínou společnosti AstraZeneca očkovat i lidi starší 65 let. Oznámil to ministr zdravotnictví Olivier Verano. Země původně uváděla, že vakcínu bude podávat jen lidem do 65 let. Jako důvod tohoto doporučení vláda uváděla nedostatek dat týkajících se starších očkovaných lidí. (Le Monde)