Německo si už může dovolit začít rozvolňovat. Česko zatím došlo k závěru, že si nemůže dovolit zavřít továrny. Je známo, kolik by to stálo: horu peněz. Kolik bude stát, když je nezavřeme, a v jaké měně, to se teprve dozvíme. Z dnešního dění vybíral v Notesu Petr Koubský.