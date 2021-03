Větší firmy budou muset od středy testovat

Česko zavádí plošné testování firem nad 50 zaměstnanců. Jednou týdně by měly firmy nad 250 zaměstnanců testovat od středy 3. března. Poprvé budou muset být zaměstnanci otestováni do pátku 12. března. Testy musí zajistit firmy.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) vystoupil 4. prosince 2020 v Praze na tiskové konferenci po jednání uhelné komise. Foto: ČTK

Firmy od 50 do 249 zaměstnanců budou muset testování zajistit od 5. března a všichni zaměstnanci musí být otestováni do 15. března. Uvedl to dnes po jednání vlády vicepremiér Karel Havlíček.

Podle Havlíčka by mělo být otestováno celkem 2,1 milionu lidí v 10 tisících firmách. K testování podle ministra mohou firmy využít také samotestovací sady.

Vláda také zakázala soukromým firmám závodní stravování. Zaměstnanci si podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) budou moci „odnášet jídlo v přenoskách“, ale nebudou ho moci konzumovat v prostorách závodního stravování.

Sankce za porušování povinného testování ve firmách zatím nejsou definovány. Diskutovat by se o nich mělo na zítřejším jednání vlády. Podle ministryně Schillerové je možností i úplné uzavření podniku.