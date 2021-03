Slovensko koupí od Ruska dva miliony dávek vakcíny Sputnik V. Oznámil to premiér Igor Matovič. První milion dávek by měl do země dorazit v březnu a dubnu, druhý v květnu a červnu. Očkování se díky tomu podle Matoviče zrychlí o 40 procent.

Očkování Sputnikem bude podle ministra zdravotnictví Marka Krajčího dobrovolné, lidé si budou moci vybrat, zda chtějí být očkováni touto vakcínou. Očkovat by se jím mělo začít nejdříve za dva týdny. (Denník N)