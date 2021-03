Pro testování na covid-19 ve firmách jsou v Česku ve větším množství dostupné zatím jen testy, které objednalo ministerstvo vnitra pro použití ve školách. Novinářům to řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) podle něj požádal, zda by je bylo možné využít. Než bude testování ve firmách povinné, mohl by se podle sociálních demokratů omezit provoz podniků, které nespadají mezi kriticky potřebné.

Vláda dnes projedná návrh, podle kterého by firmy s více než 250 zaměstnanci musely od testovat své pracovníky na nemoc covid-19. Stát by se to nakonec mohlo od středy místo původně plánovaného pátku. „Jsem rád, že ministerstvo průmyslu přišlo s iniciativou zrychlit nástup povinného testování na středu, určitě to na vládě podpoříme,“ uvedl Hamáček. (ČTK)