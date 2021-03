Archeologové našli v italských Pompejích čtyřkolový vůz, který se pravděpodobně používal při slavnostních příležitostech. Nález je výjimečný tím, že se vůz v popelu města dochoval v celku. (Euronews)

Archaeologists at the Pompeii site in Italy have announced the discovery of a completely intact ceremonial chariot. 🌋

Preserved in ash, researchers believe the cart was used for Ancient Roman festivities and parades.

— euronews Travel (@euronewstravel) March 1, 2021