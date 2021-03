V anglickém Exeteru byla o víkendu odpálena bomba z druhé světové války. Před explozí byly evakuovány tisíce lidí. Po výbuchu zůstal kráter o „velikosti dvoupatrového autobusu“, uvedly úřady. (ABC News)

An unexploded World War II German bomb found in Exeter, England, was detonated over the weekend, leaving a crater “around the size of a double decker bus,” authorities said.

Thousands of nearby residents were evacuated from their homes prior to the blast. https://t.co/7ZevbTVILS pic.twitter.com/dzmLPqxobJ

— ABC News (@ABC) March 1, 2021