Letošní Zlaté Glóby předávaly komičky Amy Poehlerová a Tina Fey. Režii podruhé v historii vyhrála žena, a to Chloé Zhao za Nomadland. Nejlepší komedií je pokračování Borata, nejlepší herečkou Andra Day za film o Billie Holiday. (NBC)

Hosts Amy Poehler and Tina fey kick off the 2021 #GoldenGlobes pic.twitter.com/WiZypofugT

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021