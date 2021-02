Američtí astronauti Kathleen Rubinsová a Victor Glover dnes zahájili pracovní směnu vně Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), během níž mají stanici připravit na instalaci nových solárních panelů.

A look at both @NASA_Astronauts working outside the @Space_Station today: Kate Rubins & @AstroVicGlover. They're installing bracket support structures at the base of the station's solar arrays, to enable future upgrades to the arrays. pic.twitter.com/Ed5OrxX8lt

— NASA (@NASA) February 28, 2021