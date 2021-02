Polská společnost LOT Polish Airlines spustila dálkové lety z Katovic. Příští týdny bude létat do mexického Cancúnu a do Dominikánské republiky s Boeingem 787–8 Dreamliner. V době omezování dopravy nabízejí polské cestovky zájezdy do Karibiku s tímto letadlem i Čechům. (Zdopravy)