Maďarský premiér Viktor Orbán se dnes nechal naočkovat čínskou vakcínou od společnosti Sinopharm. Maďarsko je jedinou evropskou zemí, které schválilo použití vakcíny a objednalo 5 milionů dávek.

#Hungarian PM Viktor Orbán has received his #COVID19 vaccine: Chinese Sinopharm. Hungary is the only EU country to have approved the use of the vaccine, on January 29, and has ordered a total of 5 million doses. pic.twitter.com/rfcl9xusQg

