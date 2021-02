Od antarktického ledovce Brunt se tento týden nedaleko britské polární stanice Halley odlomila ledová kra, jejíž plocha je větší než rozloha města New York. Uvádí to britská operace British Antarctic Survey (BAS), která stanici spravuje.

Brunt Ice Shelf calves along North Rift chasm – A 1270 km² #iceberg has broken off the #BruntIceShelf.#HalleyVI Research Station is closed for the winter and unlikely to be affected.

Full story: https://t.co/l13QrWdnB0

📽️ #NorthRift, #Antarctica, 16 Feb 2021, @BAS_News pic.twitter.com/QyNt7sVOzT

— British Antarctic Survey (@BAS_News) February 26, 2021