Ve skladech zemí EU se hromadí nevyužitá vakcína AstraZeneca. Mimo jiné kvůli tomu, že ji odmítá veřejnost. Sedmadvacítka se přitom s touto farmaceutickou firmou pře kvůli zpoždění dodávek.

Upozorňuje na to list Financial Times. Například Francie do pátku zužitkovala 16 procent z 1,1 milionu dávek vakcíny, která se musí aplikovat dvakrát. První dodávku Paříž obdržela na začátku února. Německo do čtvrtka vyočkovalo něco málo přes pětinu 1,45 milionu dávek preparátu. Zhruba stejné množství vakcíny využila Itálie, jež dostala přes milion dávek. Španělsko do pátku použilo jednu třetinu z 808 000 dávek.

S podobným problémem se potýká i Česká republika. Deník N v pondělí napsal, že ve skladech po republice leží 120 000 dávek očkovacích látek. V pátek ministr zdravotnictví Jan Blatný řekl, že ve skladech žádné dodávky neleží a jsou rozvezeny do krajů.

Někteří evropští lídři v uplynulých dnech očkovací látku společnosti AstraZeneca hájili. Představitel francouzského ministerstva zdravotnictví dokonce vyzval ke „společné rehabilitační kampani“.

Německá kancléřka Angela Merkelová přiznala, že aplikaci vakcíny nyní zpožďuje to, že ji lidé odmítají. Ve čtvrtečním rozhovoru s listem Frankfurter Allgemeine Zeitung ostatní vyzvala, aby měli otevřenou mysl. „Všechny kompetentní úřady nám říkají, že tomuto přípravku můžeme věřit,“ řekla.

To list FT považuje za výraznou změnu tónu. Jen před několika týdny vedli evropští politici s farmaceutickou společností vyhrocený spor kvůli dodávkám a francouzský prezident Emmanuel Macron tehdy řekl, že přípravek je u starších lidí „téměř neúčinný“.

Agentura Reuters v pondělí informovala, že AstraZeneca doručí do Evropské unie ve druhém čtvrtletí méně než polovinu původně přislíbených dávek. Farmaceutická společnost to nepopřela, v úterý večer však prohlásila, že usiluje o zvýšení výrobních kapacit, aby stihla doručit slíbených 180 milionů dávek. Podle mediálního zástupce společnosti v ČR v současné chvílí AstraZeneca se snížením slíbených dodávek nepočítá. (ČTK)