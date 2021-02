„Jakmile to epidemická situace dovolí, je nutné udělat maximum pro návrat žáků a studentů do škol, a to i za cenu přísnějších opatření například v průmyslu,“ řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Nyní je podle něj nejdůležitější zmírnit šíření epidemie.

Od pondělí budou v Česku uzavřené všechny školy, mateřské školy i dětské skupiny. Výjimku budou mít jen základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnických zařízeních a pro děti členů záchranného integrovaného systému. (České noviny)