Do Česka dorazila první dávka testů pro školáky

Kritizovaná společnost Tardigrad International Consulting dodala v sobotu první zásilku antigenních testů pro samotestování žáků. Oznámilo to ministerstvo vnitra, které zásilku převzalo, a které firmu pro zakázku v hodnotě čtvrt miliardy korun v polovině února vybralo.

Firma je kritizována kvůli tomu, že má neprůhlednou vlastnickou strukturu a její stopy končí v daňovém ráji na Marshallových ostrovech.

„Testy přišly v plánovaném termínu a v dohodnutém množství. Přestože jsme návrat žáků do škol museli odložit, testy v budoucnu rozhodně využijeme,“ uvedl k tomu v tiskové zprávě ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD).

Podle mluvčí ministerstva testy zatím převezli hasiči do skladu ve Svojšicích. K jejich distribuci do jednotlivých krajů dojde teprve ve chvíli, kdy bude návrat dětí do škol aktuální. „Zásilka dorazila v pořádku a její obsah byl v souladu s podepsanou smlouvou, což na místě zkontroloval zástupce Ministerstva zdravotnictví,“ napsala mluvčí Hana Malá.

Žáci a studenti se měli vrátit do škol od března, nicméně kvůli špatné situaci a šíření koronaviru, se návrat do škol odložil.